Суд почав розгляд клопотання про продовження арешту підозрюваного у вбивстві Олешка

Засідання почалося із затримкою у 2,5 години

Печерский суд Киева сегодня, 14 марта, рассматривает ходатайство о продлении меры пресечения предполагаемому организатору убийства активиста Виталия Олешко Михаилу Сигиде. Об этом передает РБК-Украина.

Заседание началось с задержкой в 2,5 часа. В зале судебного заседания находятся около 15 активистов и журналисты.

Фото: заседание суда (РБК-Украина)

Сторону обвинения представляет прокурор Юрий Грицай. Сторону защиты представляют адвокаты: Сергей Прокопцев и Юлия Плецкая.

Так, по данным следствия, Сигида был знаком с предполагаемым заказчиком убийства Олешко - Евгением Бродским.

Вчера в Печерский суд подали ходатайство о продлении ареста и рассмотрение назначили на 14.00. Однако заседание так и не состоялось. Судья сообщила, что назначает заседание на 17:15 в четверг, 14 марта.

Отметим, срок ареста истекает уже в это воскресенье, 17 марта.

Да, Михаила Сігіду задержали в Бердянске 14 сентября. Его подозревают в организации убийства Виталия Олешко. А 16 декабря задержали Евгения Бродского, которого подозревают в заказе убийства "Сармата".

Напомним, 23 января Запорожский апелляционный суд продлил срок содержания под стражей Александра Обухова, которого подозревают в убийстве активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат".

Ранее РБК-Украина писало, что на офицера полиции Алексея Логвиненко, который расследовал убийство активиста Виталия Олешко, напали в Харькове.