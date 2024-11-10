Суд может отменить приговор Трампу по делу о сокрытии денег

На этой неделе судья должен решить, отменять ли обвинительный приговор новоизбранному президенту Дональду Трампу. Речь идет о деле по сокрытию денег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В США продолжается рассмотрение дела по Трампу. Его обвинили в сокрытии выплаты денег порнозвезде за молчание об отношениях с ним. Однако в свете июльского решения Верховного суда США о президентской неприкосновенности судья должен решить, должен ли быть отменен обвинительный приговор.
Судья Хуан Мерчан заявил, что вынесет свое решение уже до вторника. Это первое из двух ключевых решений, которые судья должен совершить после победы Трампа на выборах.
Мерчан также должен решить, выносить ли приговор Трампу 26 ноября, как это запланировано. Юридические эксперты говорят, что вынесение приговора вряд ли состоится в инаугурацию Трампа, которая пройдет 20 января.
Благоприятное для Трампа решение Мерчана по вопросу иммунитета или отсрочке вынесения приговора проложит новоизбранному президенту путь к возвращению в Белый дом, практически не обремененный ни одним из четырех уголовных дел, как когда-то, казалось, угрожавших его амбициям.
Напомним, что в мае 2024 года Трамп был признан виновным по 34 пунктам обвинения. Это был первый в истории уголовный процесс против бывшего или действующего президента США.
Его обвинили в фальсификации деловых документов для сокрытия выплаты 130 000 долларов порнозвезде Сторми Дэниелс, которую осуществил его адвокат перед выборами 2016 года. Выплата была связана с молчанием о вероятном сексуальном контакте, который, по словам Дэниелса, произошел десять лет назад.
Однако в сентябре приговор Трампа был отложен до окончания выборов.
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