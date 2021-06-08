Суд щодо MH17: останки двох з 298 жертв так і не були виявлені

За словами Стейнхейс, уламки і тіла жертв збирали на площі до 60 квадратних кілометрів, вони падали на дерева і городи. Він також зазначив, що останки були упаковані в 239 мішків, після чого вантаж доставили до Нідерландів кількома репатріаційними рейсами.

Ідентифікація проходила за допомогою ДНК, відбитків пальців, порівняння одягу і зовнішнього вигляду. У двох випадках довелося ідентифікувати жертв за телефонами та особистими речами - останки цих двох пасажирів не були виявлені, але очевидно, що вони перебували на борту.

Суддя додав, що на наявність сторонніх матеріалів досліджували 61 тіло. Після видалення металевих частинок стало зрозуміло, що літак, найімовірніше, постраждав від вибуху зовні.