Суд щодо MH17: останки двох з 298 жертв так і не були виявлені

На сьогодні досі так і не були виявлені останки двох з 298 жертв катастрофи MH17 на Донбасі. Всі інші жертви встановлені.
Про це заявив головуючий суддя Хендрік Стейнхейс, передає в Twitter кореспондент нідерландського De Telegraaf Саскія Беллеман.
За словами Стейнхейс, уламки і тіла жертв збирали на площі до 60 квадратних кілометрів, вони падали на дерева і городи. Він також зазначив, що останки були упаковані в 239 мішків, після чого вантаж доставили до Нідерландів кількома репатріаційними рейсами.
Ідентифікація проходила за допомогою ДНК, відбитків пальців, порівняння одягу і зовнішнього вигляду. У двох випадках довелося ідентифікувати жертв за телефонами та особистими речами - останки цих двох пасажирів не були виявлені, але очевидно, що вони перебували на борту.
Суддя додав, що на наявність сторонніх матеріалів досліджували 61 тіло. Після видалення металевих частинок стало зрозуміло, що літак, найімовірніше, постраждав від вибуху зовні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська хакерська група Cozy Bear атакувала Нідерланди під час розслідування катастрофи MH17.
Раніше в Bellingcat заявили про те, що всі зібрані докази у справі про катастрофу MH17 вказують на те, що літак збила російська ракета.