"Суд" у Криму звільнив бізнесмена Олега Зубкова із СІЗО

Підконтрольний Російській Федерації Верховний суд Криму ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу для власника зоопарку "Казка" і парку левів "Тайган" Олега Зубкова, який у 2014 році підтримав анексію півострова Росією. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Повідомляється, що Зубкову не можна виходити на вулицю з 22:00 до 6:00. Також суд зобов'язав бізнесмена прибувати на кожне засідання.

У липні 2018 року повідомлялося, що лев вкусив туристку Ольгу Соломину в сафарі-парку "Тайган". За словами жінки, в момент нападу хижака директор парку Олег Зубков був поруч, але "не зміг відразу втихомирити своїх тварин".

Зубков в свою чергу стверджує, що Соломіна була в нетверезому стані і "смикала лева за гриву", через що він її і вкусив.

Пізніше Росспоживнагляд в анексованому Криму провів перевірку через інцидент, але ніяких порушень не виявив.

У кримського бізнесмена Олега Зубкова, який у 2014 році підтримав анексію півострова Росією, - тривалий конфлікт з окупаційною владою Криму. Зубков стверджує, що протягом п’яти років не може оформити документи на земельні ділянки, де розташована його власність.

Нагадаємо, в анексованому Криму "Київський районний суд Сімферополя" продовжив запобіжний захід фігурантам другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".

Зокрема, кримським політв'язням Джемілю Гафарову, Ремзі Бекірову, Осману Арифмеметову, Сейтхалілову Рустема і Фарходу Базарову продовжили утримання під вартою до 15 березня 2020 року.