Суд Києва заарештував трьох поліцейських через загибель людини

Іллюстративне фото (kyiv.npu.gov.ua)

Двом поліцейським обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, третьому - цілодобовий домашній арешт

Печерський суд обрав запобіжні заходи поліцейським, підозрюваним у перевищенні службових повноважень, що призвело до смерті затриманого. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Двом працівникам поліції обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, а третьому - цілодобовий домашній арешт з відстороненням від посади терміном на 2 місяці.

Повідомляється, що 17 лютого патрульні виїхали за викликом про порушення громадського порядку. На місці події виявили агресивно налаштованого молодого чоловіка, який, за їх припущенням, перебував під дією токсичних чи наркотичних речовин. Порушника затримали після того, як він почав чинити опір. ПІсля патрульні вирішили відвезти затриманого до Вишгороду, де він проживає.

"У зв'язку з тим, що чоловік постійно намагався вийти з машини і не бажав їхати додому, патрульні висадили його з машини на під'їзді до Вишгороду. Вранці місцеві жителі виявили труп. За попереднім оглядом судово-медичного фахівця - чоловік помер від переохолодження", - йдеться в повідомленні.

До цього в Києві затримали полковника поліції за організацію злочинної групи.