RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Суд у Канаді назвав терактом атаку на український літак в Ірані

Автор: Анастасія Рокитна

Суд канадської провінції Онтаріо визнав, що Іран скоїв теракт, атакувавши український літак у січні 2020 року. Суд постановив, що з урахуванням всіх ймовірностей ракетний удар з боку Ірану був навмисним.

Про це повідомляє телеканал Global News.

Суд прийняв таке рішення, спираючись на думки двох експертів, один з яких дійшов висновку, що іранській стороні було відомо, що повітряне судно є цивільним літаком.

"Позивачі встановили, що, збивши (літак) рейсу 752, відповідачі (Іран) здійснили теракт, це являє собою терористичну діяльність", - заявив суддя Едвард Белобаба.

Boeing 737" Міжнародних Авіаліній України " зазнав аварії 8 січня через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Тегерана. В результаті загинули 176 осіб. Пізніше влада Ірану зізналася, що літак помилково збили іранські сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше з'явилися доказ того, що іранська влада з самого початку знала причину катастрофи літака МАУ, але перші три дні навмисно приховувала її.

Зазначимо, що у справі про катастрофу в Ірані проходять 10 осіб, але Київ впевнений, що Тегеран знайшов "козлів відпущення".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниавиакатастрофаІранКанада