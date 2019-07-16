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Обвинуваченого у розстрілах на Майдані екс-"беркутівця" відпустили з-під варти

Новини » Суспільство    16.07.2019 - 16:38
Обвинуваченого у розстрілах на Майдані екс-"беркутівця" відпустили з-під варти
Фото: Сергій Тамтуру (Уніан)

Обвинувачений у розстрілі учасників Евромайдана відпустили під домашній арешт

Святошинський районний суд міста Києва відпустив колишнього співробітника "Беркута" Сергія Тамтуру, обвинуваченого в розстрілі учасників Евромайдана, цілодобовий під домашній арешт. Рішення присяжних зачитав суддя Сергій Дячук, передає кореспондент РБК-Україна.

Як повідомляється, суд прийшов до висновку, що у зв'язку з виявленими обставинами утримання під вартою Тамтуры не доцільно.

У той же час інші обвинувачені співробітники спецроти "Беркута" Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Олег Янішевський залишені під вартою ще на два місяці.

Зазначимо, у Святошинському районному суді по справі п'ятьох колишніх беркутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченко, Сергія Тамтури і Олега Янішевського 16 липня допитали трьох свідків. На засідання прибули близько 13 осіб на підтримку обвинувачених.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження запобіжного заходу п'яти екс-"беркутівців". Суд постановив продовжити термін дії запобіжного заходу щодо обвинувачених терміном на 60 діб.

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