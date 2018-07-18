Суд не обрав запобіжний захід обвинувачуваному у вбивстві активіста Майдану

Суддя Лариса Цокол залишила Завражина без запобіжного заходу

Печерський районний суд міста Києва не задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою одному з обвинувачених у вбивстві Героя Небесної Сотні журналіста Василя Сергієнка. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив Сергій Горбатюк.

"Відмовили в обранні запобіжного заходу Валентину Завражину", - сказав він.

Так, суддя Лариса Цокол залишила Завражина без запобіжного заходу.

Горбатюк зазначив, що повний текст ухвали буде лише в п'ятницю, тому причина відмови у задоволенні клопотання невідома.

Нагадаємо, 4 квітня 2014 року у місті Корсунь-Шевченківський журналіста Сергієнко побили та викрали з двору власного будинку. Наступного дня його тіло з кайданками на руках та слідами жорстоких катувань знайшли за 15 кілометрів від міста у Виграївському лісі.

11 квітня 2017 року був затриманий підозрюваний у вбивстві журналіста Сергієнко.

17 липня 2018 року Генеральна прокуратура України (ГПУ) оголосила підозру фігуранту справи про вбивство журналіста Василя Сергієнка.