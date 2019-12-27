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Суд у Харкові відпустив на обмін полоненими обвинуваченого в подвійному вбивстві

Новини » Політика     27.12.2019 - 19:37
Суд у Харкові відпустив на обмін полоненими обвинуваченого в подвійному вбивстві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Максим Мисяк вийшов на свободу і візьме участь в обміні полоненими

Дзержинський районний суд Харкова звільнив в рамках підготовки до обміну полоненими з-під варти обвинуваченого в подвійному вбивстві Максима Мисяка. Про це у Facebook повідомив юрист Харківської антикорупційного центру Володимир Рисенко.

За його словами, на цьому тижні прокуратура подала клопотання про зміну запобіжного заходу Мисяку на особисте зобов'язання.

"А вже 26 грудня 2019 Дзержинський районний суд Харкова змінює запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання. Про те, що це вбивця звільняється в рамках обміну вказано в самому тексті постанови", - зазначив Рисенко.

Суд у Харкові відпустив на обмін полоненими обвинуваченого в подвійному вбивстві

Фото: клопотання прокуратури

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в список на обмін полоненими внесли фермера Миколу Бутрименка, який здав бойовикам "ДНР" 10 українських військових.

Крім того, Жовтневий районний суд Маріуполя змінив запобіжний захід підозрюваним Євгену Дружиніну, Олександру Стрельниковичу, Віктору Скрипнику і В'ячеславу Бірюкову з утримання під вартою на особисте зобов'язання. Вони звинувачувалися в захопленні будівлі міліції в 2014 році і участі в збройному протистоянні.

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