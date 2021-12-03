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Суд у Греції визнав обов'язкову вакцинацію від коронавірусу відповідної Конституції

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вищий адміністративний суд Греції визнав обов'язкову вакцинацію працівників ряду сфер від коронавірусу відповідної Конституції країни. Уряд може на законній підставі вимагати від медиків та інших співробітників зробити щеплення від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The National Herald.

Як зазначає видання, в рішенні суду йдеться, що обов'язкова вакцинація від коронавірусу не порушує Конституцію країни. Відносно медичних працівників, які за рішенням уряду, повинні в обов'язковому порядку зробити щеплення, суд постановив, що вакцинація - їх Конституційний обов'язок продемонструвати соціальну солідарність.

Суд також відхилив всі позови з вимогою про анулювання рішень міністерств про обов'язкову вакцинацію працівників, у тому числі пожежників, лікарів і медсестер.

Нагадавши, уряд Греції ухвалив усувати з 1 вересня від роботи без збереження зарплати працівників медичних установ, які не вакцинувалися від коронавірусу або не мають довідки про перенесене захворювання.

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ГреціяВакцинаціяКоронавірус