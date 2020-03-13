Суд у справі MH17 в Гаазі можуть перенести через коронавірус

Через коронавірус у Нідерландах можуть перенести судові слухання у справі про катастрофу MH17 на Донбасі. Про це пише видання nu.nl з посиланням на заяву прес-секретаря Окружного секретаря Гааги.

Повідомляється, що Рада щодо судових органів Нідерландів повідомила про високу ймовірність припинення всіх процесів. При цьому співробітники судової системи будуть працювати віддалено до 31 березня.

Як повідомив прес-секретар суду Гааги, рішення про слухання у справі MH17 буде прийнято не пізніше 18 березня. Відзначимо, наступне засідання призначено на 23 березня. Не виключено, що процес продовжиться за допомогою відеозв'язку. Ще одне рішення, яке розглядається, - перенести процес в інше місце.

Нагадаємо, раніше засновник групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Хіггінс заявив, що Росія до катастрофи MH17 планувала відправити на окупований Донбас третій зенітно-ракетний комплекс "Бук".

Цього тижня в Нідерландах почався судовий процес по цій авіакатастрофі, яка замикає топ-10 за кількістю жертв в історії. На суді, зокрема, були представлені нові свідки, які раніше не були оголошені наслідком

