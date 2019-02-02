Суд арештував водія, який спричинив ДТП на площі Перемоги у Києві

Фото: засідання суду (facebook.com/Надія Максимець)

Підозрюваного арештували на два місяці без права внести заставу

Шевченківський районнмий суд арештував водія, який підозрюється у вчиненні масштабної дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на площі Перемоги у Києві 31 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря прокуратури міста Києва Надії Максимець у Facebook.

Як зазначається, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання пі вартою строком на два місяці без права внесення застави.

"Водія Ауді взято під варту на 2 місяці без права на заставу. Строк дії ухвали до 1.04.2019", - повідомила Максимець.

Водія Ауді взято під варту на 2 місяці без права на заставу. Строк дії ухвали до 1.04.2019 Опубліковано Надією Максимець Субота, 2 лютого 2019 р.

Нагадаємо, в Києві на площі Перемоги 31 січня сталася масштабна аваріяза участі п’яти автомобілів, внаслідок якої загинула 47-річна жінка. Після аварії було госпіталізовано троє людей.

1 лютого було оголошено підозру 29-річному водію Ауді, який вчинив ДТП. У зв’язку з отриманими травмами підозрюваного поміщено до відділення закритого типу ЛШМД під нагляд правоохоронців. Винесено постанову про відібрання в нього біологічних зразків на вміст алкоголю та наркотичних речовин.