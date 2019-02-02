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Суд арештував водія, який спричинив ДТП на площі Перемоги у Києві

Новини » Надзвичайні події    02.02.2019 - 12:06
Суд арештував водія, який спричинив ДТП на площі Перемоги у Києві
Фото: засідання суду (facebook.com/Надія Максимець)

Підозрюваного арештували на два місяці без права внести заставу

 Шевченківський районнмий суд арештував водія, який підозрюється у вчиненні масштабної дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на площі Перемоги у Києві 31 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря прокуратури міста Києва Надії Максимець у Facebook.

Як зазначається, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання пі вартою строком на два місяці без права внесення застави.

"Водія Ауді взято під варту на 2 місяці без права на заставу. Строк дії ухвали до 1.04.2019", - повідомила Максимець.

 

Водія Ауді взято під варту на 2 місяці без права на заставу. Строк дії ухвали до 1.04.2019

Опубліковано Надією Максимець Субота, 2 лютого 2019 р.

Нагадаємо, в Києві на площі Перемоги 31 січня сталася масштабна аваріяза участі п’яти автомобілів, внаслідок якої загинула 47-річна жінка. Після аварії було госпіталізовано троє людей.

1 лютого було оголошено підозру 29-річному водію Ауді, який вчинив ДТП. У зв’язку з отриманими травмами підозрюваного поміщено до відділення закритого типу ЛШМД під нагляд правоохоронців. Винесено постанову про відібрання в нього біологічних зразків на вміст алкоголю та наркотичних речовин.

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