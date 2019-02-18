Суд арештував водія BMW Х5, який влаштував смертельну ДТП під Києвом

Зловмисника арештовано без права внесення застави

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения водителю BMW Х5, который устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие на Столичном шоссе в ночь с 15 на 16 февраля и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу полиции Киева.

Как отмечается, водителя автомобиля арестовали без права внесения залога.

"Шевченковским районным судом г. Киева водителю автомобиля БМВ Х5, который скрылся с места ДТП на Столичном шоссе, избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Напомним, авария произошла в ночь с 15 на 16 февраля на киевском Столичном шоссе у Конча-Заспы. BMW X5 на огромной скорости влетел в отбойник, далее с оторванным колесом проехал около ста метров и слетел с дороги, протаранив попутный Daewoo Lanos.

Авто загорелось от удара. Водитель смог выбраться невредимым, а вот пассажирка сгорела заживо. Мужчины, которые были в BMW, оставили разбитую машину, а после скрылись в неизвестном направлении.

РБК-Украина писало, что в Борисполе Киевской области автомобиль совершил смертельную ДТП при попытке скрыться от полиции.