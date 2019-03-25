Суд арештував водія автобуса, який наїхав на пішоходів в Києві

Водію автобуса, який у Києві здійснив наїзд на пішоходів біля "Дорогожичів", обрано запобіжний захід. Про це в коментарі РБК-Україна розказала речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

За її словами, водію обрали запобіжний захід в суботу.

"Так, кримінальне провадження відкрито з ч. 2 ст. 286 ККУ. Водію повідомлено про підозру за цією статтею та у суботу судом обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту",- розказала вона.

Максимець також зазначила, що станом на п'ятницю двоє постраждалих жінок у тяжкому стані.

"У мене інформація щодо постраждалих за п’ятницю. На той час двоє жінок були у тяжкому стані" - додала вона.

Нагадаємо, ввечері 21 березня у Києві поблизу станції метро "Дорогожичі" автобус збив трьох людей на пішохідному переході, протягнув їх через перехрестя і зупинився вже за іншим пішохідним переходом. Унаслідок аварії троє жінок потрапили до лікарні.

РБК-Україна писало, що за попередньою інформацією, під час аварії водій був тверезим. У своїх свідченнях водій зазначив, що у маршрутки відмовили гальма.