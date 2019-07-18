Суд заарештував третього підозрюваного у справі про вбивство дитини

18 липня суд заарештував третього підозрюваного у справі про вбивство 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу прокуратури Київської області.

Як повідомляється, суд розглянув клопотання прокуратури області про обрання підозрюваному, якому 17 липня прокуратурою повідомлено про підозру у ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї) запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Суд задовольнив клопотання прокурора і залишив його під вартою терміном на 60 діб.

Нагадаємо, 1 червня двоє п'яних поліцейських в місті Переяслав-Хмельницький вирішили постріляти по металевим банкам. Це все відбувалося недалеко від дитячого майданчика. В результаті стрілянини було поранено 5-річний хлопчик, який згодом помер.

Після цього ці два поліцейських були відсторонені від посад та затримано. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Їх підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 2, 4 ст. 296 ( "Хуліганство"), п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у справі про вбивство 5-річного хлопчика оголосили четверте підозра - 16-річному неповнолітньому, який також стріляв у місцевості.