Суд арештував перехожого, який бив нацгвардійців ногами після ДТП в Одесі

Фото: місце ДТП в Одесі (facebook.com/sergii.knyazev)

Його звинувачують в хуліганстві та насильстві щодо правоохоронців

Суворовскьй суд Одеси арештував чоловіка, який бив ногами нацгвардійців після того, як їх збила машина 30 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Повідомляється, що суд задовільнив клопотання слідчого про запобіжний захід у вигляді утримання під вартою стосовно громадянина Путіліна, що звинувачується за ч. 3 ст. 296 (Хуліганство), ч 2 ст 345 КК (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) України.



РБК-Україна писало, що ДТП в Одесі, яка сталася в суботу, 30 березня, забрала життя одного нацгвардійця, ще двоє були госпіталізовані. Після аварії до лежачих в калюжі крові потерпілих підбіг неадекват і став бити їх ногами.

Незадовго до аварії нацгвардійці, які патрулюють місто, зробили перехожому чоловікові зауваження за неадекватну поведінку, а коли підійшли до пішохідного переходу, де їх збило авто. Після цього чоловік, якому солдати Нацгвардії зробили зауваження, почав ногами бити постраждалих в ДТП і намагався вирвати зброю. Після скоєного неадекват втік з місця злочину ще до прибуття поліції і медиків.

Нагадаємо, вчора, 1 квітня, суд арештував водія, підозрюваного в скоєнні смертельної ДТП в Одессі. За версією слідства, водій автомобілю OPEL з європейською реєстрацією, рухаючись по вулиці пр. Добровольського, грубо порушив Правила дорожнього руху.