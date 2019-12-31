Суд заарештував активи найбагатшої жінки Африки

Суд Анголи заарештував активи і банківські рахунки 46-річної Ізабель душ Сантуш - дочки колишнього президента країни Жозе Едуарду душ Сантуша і володарки стану в 2,3 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

Повідомляється, що заарештовані частки душ Сантуш телекомунікаційної компанії Unitel і банку Fomento Angola. Дії суду пов'язані з антикорупційним розслідуванням. Адміністрація чинного президента Жуана Лоренсу намагається домогтися повернення 1 млрд доларів, якими, на думку влади, незаконно заволоділа душ Сантуш. Сама вона заперечує звинувачення.

За даними журналу Forbes, душ Сантуш займає восьме місце в рейтингу мільярдерів Африки, причому серед жінок вона займає перше місце. Її батько був президентом Анголи в період з 1979 по 2017 рік.

Нагадаємо, 8 липня апеляційний суд Бразилії ухвалив звільнити Лулу да Сілву. Рішення ухвалив суддя суддя Рожеріу Фаврету, який раніше працював в адміністрації Лули да Сільви.

Проте вже 9 липня суд скасував рішення про звільнення екс-президента Лули да Сілви. Суддя Серхіо Моро, який відправив Лулу у в'язницю в квітні за хабарництво, заявив, що апеляційний суд не мав права видавати наказ, який звільняє його для проведення агітації напередодні виборів у жовтні.

У серпні 2018 року у Бразилії відбуває термін за корупцію да Сілву висунули в президенти.