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Суд арестовал водителя, который насмерть сбил военного на блокпосту в Киеве

Фото: суд арестовал водителя, который насмерть сбил военного на блокпосту в Киеве (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Шевченковский районный суд Киева арестовал водителя, который насмерть сбил военного на блокпосту в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Виновнику ДТП избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

 

Смертельное ДТП в Киеве

Напомним, в ночь на воскресенье, 22 октября, на въезде в Киев произошло ДТП. Водитель автомобиля Honda Civic двигался с превышением скорости в пределах второй (средней) полосы Объездной дороги в Киеве по направлению к Броварскому проспекту.

Приближаясь к стационарному блокпосту, водитель не оценил дорожную обстановку и совершил наезд на военнослужащего, который нес там службу. От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия.

Источники РБК-Украина сообщили, что за рулем автомобиля находился 45-летний частный адвокат.

Вчера водителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Ему грозит   лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

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ДТППрокуратураКиев