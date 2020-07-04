У суботу бойовики обстріляли бійців ООС з гранатометів та кулеметів

На Донбасі бойовики з початку суботи, 4 липня, чотири рази обстріляли українських військовослужбовців. Обстріли велися на Луганському напрямку.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Так, вночі противник застосував ручні протитанкові і підствольні гранатомети по українських позиціях біля Катеринівки.

"Близько 7-ї години ранку в районі населеного пункту Оріхове окупанти відкрили вогонь з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Нашим воїнам знадобилося 40 хвилин, щоб змусити противника припинити цей обстріл", - вказано у повідомленні.

Крім того, з 9:00 до 10:30 ворог двічі обстріляв опорні пункти підрозділів ООС неподалік Новотошківського, в обох випадках задіявши 120-ті міномети і автоматичні гранатомети з боку окупованого населеного пункту Голубівське.

"Українські воїни відповіли противнику вогнем зі штатного озброєння, не допустивши втрат у своїх лавах. Втрати ворога уточнюються", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі 3 липня озброєні формування РФ 20 раз порушили режим припинення вогню: у результаті обстрілу один український військовий отримав поранення, його евакуювали і надали необхідну допомогу.

Як писало РБК-Україна, 2 липня бойовики десять разів порушили "тишу", поранений військовий.