Агент РФ обустроил сеть схронов со взрывчаткой для терактов: СБУ сорвала план

Злоумышленника задержали на центральном вокзале Киева, когда он пытался сбежать в Евросоюз, а оттуда - в Россию.

Фигурантом оказался 63-летний экс-милиционер из Донецка, завербованный ФСБ. До полномасштабного вторжения он переехал в Днепропетровскую область.

По указаниям российских спецслужб он обустроил четыре тайника с боевыми гранатами, детонаторами и другими компонентами самодельных взрывных устройств в Павлограде и Шахтерске.

Фото: СБУ задержала агента ФСБ, который готовил теракты на Днепропетровщине (t.me/SBUkr)

Россия планировала передать координаты тайников исполнителям терактов.

Схроны размещались вблизи заброшенных зданий и местных кладбищ. В тайниках также находились замаскированные сим-карты и телефоны для агентурной связи.

СБУ задокументировала все эпизоды подрывной деятельности и задержала агента на финальном этапе спецоперации. У него изъяли российский паспорт, выданный в 2024 году.

Что грозит

Злоумышленнику объявлено подозрение по статьям ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Он находится под стражей - ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.