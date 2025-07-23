ua en ru
Ср, 23 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Агент РФ обустроил сеть схронов со взрывчаткой для терактов: СБУ сорвала план

Среда 23 июля 2025 14:21
UA EN RU
Агент РФ обустроил сеть схронов со взрывчаткой для терактов: СБУ сорвала план Фото: СБУ задержала агента ФСБ, который готовил теракты на Днепропетровщине (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Военная контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила серию терактов, готовых российским агентом на Днепропетровщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Злоумышленника задержали на центральном вокзале Киева, когда он пытался сбежать в Евросоюз, а оттуда - в Россию.

Фигурантом оказался 63-летний экс-милиционер из Донецка, завербованный ФСБ. До полномасштабного вторжения он переехал в Днепропетровскую область.

По указаниям российских спецслужб он обустроил четыре тайника с боевыми гранатами, детонаторами и другими компонентами самодельных взрывных устройств в Павлограде и Шахтерске.

Фото: СБУ задержала агента ФСБ, который готовил теракты на Днепропетровщине (t.me/SBUkr)

Россия планировала передать координаты тайников исполнителям терактов.

Схроны размещались вблизи заброшенных зданий и местных кладбищ. В тайниках также находились замаскированные сим-карты и телефоны для агентурной связи.

СБУ задокументировала все эпизоды подрывной деятельности и задержала агента на финальном этапе спецоперации. У него изъяли российский паспорт, выданный в 2024 году.

Что грозит

Злоумышленнику объявлено подозрение по статьям ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Он находится под стражей - ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Срыв диверсии россиян

Напомним, ранее украинские правоохранители предотвратили планы России ударить по опасному грузу.

Агенты ФСБ должны были навести ракетный удар по складу селитры в одном из морских портов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация Война в Украине
Новости
Переговоры Украины и РФ: стали известны место и время встречи делегаций в Стамбуле
Переговоры Украины и РФ: стали известны место и время встречи делегаций в Стамбуле
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки