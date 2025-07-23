Агент РФ обустроил сеть схронов со взрывчаткой для терактов: СБУ сорвала план
Военная контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила серию терактов, готовых российским агентом на Днепропетровщине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Злоумышленника задержали на центральном вокзале Киева, когда он пытался сбежать в Евросоюз, а оттуда - в Россию.
Фигурантом оказался 63-летний экс-милиционер из Донецка, завербованный ФСБ. До полномасштабного вторжения он переехал в Днепропетровскую область.
По указаниям российских спецслужб он обустроил четыре тайника с боевыми гранатами, детонаторами и другими компонентами самодельных взрывных устройств в Павлограде и Шахтерске.
Россия планировала передать координаты тайников исполнителям терактов.
Схроны размещались вблизи заброшенных зданий и местных кладбищ. В тайниках также находились замаскированные сим-карты и телефоны для агентурной связи.
СБУ задокументировала все эпизоды подрывной деятельности и задержала агента на финальном этапе спецоперации. У него изъяли российский паспорт, выданный в 2024 году.
Что грозит
Злоумышленнику объявлено подозрение по статьям ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Он находится под стражей - ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Срыв диверсии россиян
Напомним, ранее украинские правоохранители предотвратили планы России ударить по опасному грузу.
Агенты ФСБ должны были навести ракетный удар по складу селитры в одном из морских портов.
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