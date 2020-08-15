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У студентському гуртожитку В Запоріжжі зафіксували спалах коронавірусу

Запоріжжя, Субота 15 серпня 2020 10:59
У студентському гуртожитку В Запоріжжі зафіксували спалах коронавірусу
Фото: людині міряють температуру (dpsu)
Автор: Максим Зайченко

Коронавірус виявили у 29 іноземних студентів

У Запоріжжі виявили спалах коронавірусу серед студентів іноземного факультету державного медичного університету. Всіх хворих госпіталізували.

Про це повідомляє прес-служба Запорізького лабораторного центру.

Так, захворіли 29 студентів, з яких 25 госпіталізували з легким перебігом захворювання. Решта також потрапили до лікарні, але з середнім ступенем тяжкості хвороби.

Перший випадок виявили в одного з іноземних студентів, який звернувся за допомогою медиків, коли підвищилася температура.

Протягом наступних днів виявили інші випадки зараження COVID-19

В результаті гуртожиток взяли під охорону, а контактних осіб обмежили в пересуванні. Їх ізолювали на п'ятому поверсі гуртожитку.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксували новий антирекорд щодо добового виявлення COVID-19 - в країні за останні 24 години підтвердили 1 847 випадків.

Також РБК-Україна писало, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що країна знаходиться на межі другої хвилі, тому варто уважніше ставитися до заходів безпеки та карантинних правил.

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