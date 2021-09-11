Будівництво ЖК в центрі Києва: екс-директор будкомпанії привласнив 2 млн гривень вкладників

Правоохоронці встановили, що посадовець у 2012-2013 роках заволодів коштами інвесторів. Зловмисник запевняв покупців квартир у надійності і вчасному введенні будинку в експлуатацію, проте компанія так і не розпочала будівництво.

Гроші, які громадяни передали безпосередньо керівнику товариства за укладеними з ним договорами інвестування, в касі товариства не оприбутковувалися. Таким чином фігурант, зловживаючи своїми повноваженнями, привласнив майже два мільйони гривень інвесторів.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисника поліцейські виявили та вилучили боєприпаси до бойової нарізної вогнепальної зброї та техніку з інформацією, яка вказує на протиправну діяльність.

Зловмисникові повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

На теперішній час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.