RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Будівництво ЖК в центрі Києва: екс-директор будкомпанії привласнив 2 млн гривень вкладників

Автор: Инна Собора

Екс-директора будівельної компанії викрили у привласненні коштів інвесторів. Зловмисник заволодів майже 2 млн гривень вкладників, які мали піти на будівництво багатоповерхового будинку в центрі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що посадовець у 2012-2013 роках заволодів коштами інвесторів. Зловмисник запевняв покупців квартир у надійності і вчасному введенні будинку в експлуатацію, проте компанія так і не розпочала будівництво.

Гроші, які громадяни передали безпосередньо керівнику товариства за укладеними з ним договорами інвестування, в касі товариства не оприбутковувалися. Таким чином фігурант, зловживаючи своїми повноваженнями, привласнив майже два мільйони гривень інвесторів.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисника поліцейські виявили та вилучили боєприпаси до бойової нарізної вогнепальної зброї та техніку з інформацією, яка вказує на протиправну діяльність.

Зловмисникові повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

На теперішній час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївЖКХ