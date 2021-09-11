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Будівництво ЖК в центрі Києва: екс-директор будкомпанії привласнив 2 млн гривень вкладників

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Субота 11 вересня 2021 09:45
Будівництво ЖК в центрі Києва: екс-директор будкомпанії привласнив 2 млн гривень вкладників Фото: в Києві затримали екс-директора будкомпанії (npu.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Екс-директора будівельної компанії викрили у привласненні коштів інвесторів. Зловмисник заволодів майже 2 млн гривень вкладників, які мали піти на будівництво багатоповерхового будинку в центрі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що посадовець у 2012-2013 роках заволодів коштами інвесторів. Зловмисник запевняв покупців квартир у надійності і вчасному введенні будинку в експлуатацію, проте компанія так і не розпочала будівництво.

Гроші, які громадяни передали безпосередньо керівнику товариства за укладеними з ним договорами інвестування, в касі товариства не оприбутковувалися. Таким чином фігурант, зловживаючи своїми повноваженнями, привласнив майже два мільйони гривень інвесторів.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисника поліцейські виявили та вилучили боєприпаси до бойової нарізної вогнепальної зброї та техніку з інформацією, яка вказує на протиправну діяльність.

Зловмисникові повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

На теперішній час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

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