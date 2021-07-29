Будівництво житла в Україні зросло на чверть

Обсяги будівництва в Україні в червні 2021 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 21%. При цьому будівництво житла зросло на 24,1%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, за січень-червень 2021 року зафіксовано зростання в будівельній галузі на 0,2%. При цьому в будівництві житла зафіксовано зростання на 16,4%.
Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні-червні 2021 року склав 76,8 млрд гривень. Нове будівництво склало 36,8% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) - 35,7%, реконструкція і технічне переоснащення - 27,5%.
Нагадаємо, обсяги будівництва в Україні у 2020 році у порівнянні з 2019 роком зросли на 4,0%. При цьому будівництво житла скоротилося на 18,5%.
Як повідомляло РБК-Україна, в II кварталі 2021 року ціни на житлову нерухомість в Україні у порівнянні з кінцем 2020 року зросли в середньому на 9,8%. Найбільше подорожчали трикімнатні квартири на первинному ринку.