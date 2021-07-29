Будівництво житла в Україні зросло на чверть

За даними статистичного відомства, за січень-червень 2021 року зафіксовано зростання в будівельній галузі на 0,2%. При цьому в будівництві житла зафіксовано зростання на 16,4%.

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні-червні 2021 року склав 76,8 млрд гривень. Нове будівництво склало 36,8% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) - 35,7%, реконструкція і технічне переоснащення - 27,5%.