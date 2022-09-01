RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Будівництво яких інфраструктурних об'єктів у Києві забуксувало за Кличка: список

Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова, Артем Горовенко

За час перебування Віталія Кличка на посаді мера Києва в столиці фактично зупинилося будівництво нових інфраструктурних об'єктів.

Про це йдеться в статті "Темні часи. Як Київ деградує при Кличку і причому тут його оточення".

Наприклад, серед невдалих проектах мера в статті згадується Шулявський міст. Мало того, що реальний вигляд розв'язки дуже відрізняється від показаного Кличко на картинках, в гіршу сторону, так і в ході реконструкції її бюджет виріс в кілька разів, до космічних 2 мільярдів гривень.

Роботи традиційно затягнулися - в кінці 2021 року їх планували завершити у 2023-му, і в підсумку жителі Шулявки роками були змушені бродити по болоту з піску і бруду.

Ще один знаменитий об'єкт - Подільсько-Воскресенський міст, відкрити який в обіцяні терміни меру постійно щось заважає. Бюджет об'єкта зріс вже до 20 мільярдів гривень, а кінця-краю роботам так і не видно. Зате будівництво обросло цілою купою кримінальних справ.

Про будівництво метро на Троєщину - доводиться говорити скоріше як про мем, ніж про інфраструктурний проект. Кличко спробував взятися за більш легкий проект - метро на Виноградар - до кінця минулого року обіцяли відкрити дві станції "зеленої" гілки.

У підсумку Кличко зараз є єдиним мером Києва, при якому в місті не відкрили взагалі жодної станції метрополітену.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна називало ключову проблему Києва за час перебування Віталія Кличка на посаді мера.

Також згідно з проведеним восени минулого року опитуванням групи" Рейтинг", Київ посів сьоме з кінця місце серед облцентрів за індексом якості обслуговування та міських послуг.

Водночас згідно з опитуванням центру "Імідж-контроль", оприлюдненого перед російським вторгненням, роботу Кличка на посаді оцінили в 5,2 бала за десятибальною шкалою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий КличкоКиївинфраструктура