Будівництво яких інфраструктурних об'єктів у Києві забуксувало за Кличка: список

Наприклад, серед невдалих проектах мера в статті згадується Шулявський міст. Мало того, що реальний вигляд розв'язки дуже відрізняється від показаного Кличко на картинках, в гіршу сторону, так і в ході реконструкції її бюджет виріс в кілька разів, до космічних 2 мільярдів гривень.

Роботи традиційно затягнулися - в кінці 2021 року їх планували завершити у 2023-му, і в підсумку жителі Шулявки роками були змушені бродити по болоту з піску і бруду.

Ще один знаменитий об'єкт - Подільсько-Воскресенський міст, відкрити який в обіцяні терміни меру постійно щось заважає. Бюджет об'єкта зріс вже до 20 мільярдів гривень, а кінця-краю роботам так і не видно. Зате будівництво обросло цілою купою кримінальних справ.

Про будівництво метро на Троєщину - доводиться говорити скоріше як про мем, ніж про інфраструктурний проект. Кличко спробував взятися за більш легкий проект - метро на Виноградар - до кінця минулого року обіцяли відкрити дві станції "зеленої" гілки.

У підсумку Кличко зараз є єдиним мером Києва, при якому в місті не відкрили взагалі жодної станції метрополітену.