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Будівництво яких інфраструктурних об'єктів у Києві забуксувало за Кличка: список

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Четвер 01 вересня 2022 10:18
Будівництво яких інфраструктурних об'єктів у Києві забуксувало за Кличка: список Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова, Артем Горовенко

За час перебування Віталія Кличка на посаді мера Києва в столиці фактично зупинилося будівництво нових інфраструктурних об'єктів.

Про це йдеться в статті "Темні часи. Як Київ деградує при Кличку і причому тут його оточення".

Наприклад, серед невдалих проектах мера в статті згадується Шулявський міст. Мало того, що реальний вигляд розв'язки дуже відрізняється від показаного Кличко на картинках, в гіршу сторону, так і в ході реконструкції її бюджет виріс в кілька разів, до космічних 2 мільярдів гривень.

Роботи традиційно затягнулися - в кінці 2021 року їх планували завершити у 2023-му, і в підсумку жителі Шулявки роками були змушені бродити по болоту з піску і бруду.

Ще один знаменитий об'єкт - Подільсько-Воскресенський міст, відкрити який в обіцяні терміни меру постійно щось заважає. Бюджет об'єкта зріс вже до 20 мільярдів гривень, а кінця-краю роботам так і не видно. Зате будівництво обросло цілою купою кримінальних справ.

Про будівництво метро на Троєщину - доводиться говорити скоріше як про мем, ніж про інфраструктурний проект. Кличко спробував взятися за більш легкий проект - метро на Виноградар - до кінця минулого року обіцяли відкрити дві станції "зеленої" гілки.

У підсумку Кличко зараз є єдиним мером Києва, при якому в місті не відкрили взагалі жодної станції метрополітену.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна називало ключову проблему Києва за час перебування Віталія Кличка на посаді мера.

Також згідно з проведеним восени минулого року опитуванням групи" Рейтинг", Київ посів сьоме з кінця місце серед облцентрів за індексом якості обслуговування та міських послуг.

Водночас згідно з опитуванням центру "Імідж-контроль", оприлюдненого перед російським вторгненням, роботу Кличка на посаді оцінили в 5,2 бала за десятибальною шкалою.

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Віталий Кличко Київ инфраструктура
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