Будівельна група “Синергія” продовжує ремонт Ірпінської лікарні-тут оперативно ремонтують додаткові палати для хворих на Covid-19

Не обов'язково мати депутатське посвідчення, аби займатися важливими соціальними проєктами. Так, директор Будівельної групи “Синергія” Ігор Оверко, попри те, що вже не є депутатом, продовжує допомагати Ірпінській лікарні, що зможе приймати більше хворих на Covid-19 в оновлених палатах.

Ігор Іванович наразі теж лікується від коронавірусу. І зіткнувся з проблемами в медичній системі не з чуток. І його відповідальний бізнес, Будівельна група “Синергія”, з подвійним завзяттям долучилась до ремонту палат в додатково виділеному крилі Ірпінської лікарні, що прийматиме хворих на Covid-19 в регіоні.

Стан корпусу лікарні потребує якнайшвидшого ремонту. Ірпінська міська рада звернулася до свідомих бізнесів регіону допомогти в модернізації цього крила. Будівельна група “Синергія” вже долучилась до ремонту — будівельники компанії приступили до облаштування двох палат лікарні з урахуванням сучасних медичних стандартів, а також санвузла. 30 листопада вже закупили необхідні матеріали та почали підготовчі роботи. А сьогодні будівельники приступили до ремонту, почали з проводки електрики.

«Пандемія в Україні поширюється надшвидко, тому діяти треба відповідно. Сьогодні є гостра потреба в додаткових місцях для хворих, жителів нашого рідного регіону. З цим я стикнувся особисто, так як наразі теж лікуюсь від Covid-19. Тому важливо, щоб нові палати лікарні змогли приймати людей якнайшвидше” – прокоментував директор будівельної групи «Синергія» Ігор Оверко.

До слова, навесні 2020 БГ Синергія оперативно відремонтувала фасад інфекційного відділення Ірпінської лікарні. На це компанія витратила понад півмільйона гривень. На цьому в компанії не зупинилися, а й надалі допомагають медичній сфері регіону для збереження здоров’я людей.