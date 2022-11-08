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Стрелял в лису, а попал в ребенка. В Одесской области охотник случайно ранил девочку

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Вторник 08 ноября 2022 11:23
Стрелял в лису, а попал в ребенка. В Одесской области охотник случайно ранил девочку Фото: в Одесской области охотник случайно выстрелил в девочку, перепутав с лисой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Одесской области мужчина на охоту по ошибке выстрелил в 13-летнюю девочку, перепутав ее с лисой. Ребенок был госпитализирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

Отмечается, что вчера в единый диспетчерский Центр экстренной медицинской помощи поступил звонок из Ширяевского района о ранении ребенка.

"На месте выяснилось, что 13-летняя девочка получила огнестрельное ранение правой и левой голеней, а также передней брюшной стенки. По словам соседа, он был на охоте и стрелял в лису, но случайно попал в ребенка", - говорится в сообщении.

Медики оказали ребенку первую помощь и госпитализировали в Ширяевскую центральную районную больницу.

Как сообщалось ранее, штормом на один из пляжей Одессы вынесло якорную мину. Украинские защитники совершили ее контролируемый подрыв в прибрежных водах, угроза ликвидирована.

Вчера в Одесской области проводилось уничтожением боеприпаса времен Второй мировой войны.

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