RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стрельба в центре Праги: погибли 11 человек, много раненых

Архивное фото: в центре Праги погибли 11 человек из-за стрельбы (wikimedia org)
Автор: Дмитрий Браславский

В результате стрельбы в центре Праги (Чехия) погибли по меньшей мере 11 человек, включая самого стрелка.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на медицинскую спасательную службу Праги.

Отмечается, что в Праге сегодня погибли 11 человек, включая нападавшего.

Также ранены около 25 человек:

  • 9 тяжело ранены;
  • 5-6 получили ранения средней тяжести;
  • до 10 получили легкие ранения.

"Цифры еще могут измениться", - добавила медицинская служба.

Стрельба в центре Праги

Сегодня полиция Чехии сообщила о стрельбе на территории школы, которая расположена на площади Яна Палаха.

Полиция почти сразу же заявила, что стрелок был ликвидирован. 

Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что информация о пострадавших украинцах пока не поступала. Украинские дипломаты держат связь с чешскими правоохранителями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия