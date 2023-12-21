Стрельба в центре Праги: погибли 11 человек, много раненых

Отмечается, что в Праге сегодня погибли 11 человек, включая нападавшего.

Также ранены около 25 человек:

9 тяжело ранены;

5-6 получили ранения средней тяжести;

до 10 получили легкие ранения.

"Цифры еще могут измениться", - добавила медицинская служба.

Стрельба в центре Праги

Сегодня полиция Чехии сообщила о стрельбе на территории школы, которая расположена на площади Яна Палаха.

Полиция почти сразу же заявила, что стрелок был ликвидирован.

Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что информация о пострадавших украинцах пока не поступала. Украинские дипломаты держат связь с чешскими правоохранителями.