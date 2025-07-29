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Стрельба в центре Нью-Йорка: неизвестный ранил двоих, среди них полицейский

Вторник 29 июля 2025 03:04
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Стрельба в центре Нью-Йорка: неизвестный ранил двоих, среди них полицейский Фото: людей призвали избегать район, где произошла стрельба (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В понедельник 28 июля неизвестный устроил стрельбу в центре Манхэтенна, Нью-Йорк. Два человека, один из которых полицейский, получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

По данным телеканала, стрельба произошла возле офисного здания на Парк-авеню. Неизвестный выстрелил в полицейского и гражданского. Их состояние пока неизвестно.

Также источники ABC рассказали, что подозреваемый покончил с собой, скрывшись в здании по адресу Парк-авеню, 345. Он скончался на 33-м этаже здания.

Кроме того, по данным источников, в офисном здании, где находится штаб квартиры инвестиционных компаний Blackstone и NFL, объявлен карантин.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс ранее предупредил жителей избегать этого района в связи с "активным расследованием инцидента со стрельбой".

Полиция городе тоже настоятеле рекомендовала людей избегать Восточной 52-й улицы между Парк-авеню и Лексингтон-авеню из-за активности полицейских.

"Ожидайте появления машин экстренных служб и задержек в окрестностях", - сказано в заявлении полиции Нью-Йорка в соцсетях.

Тем временем заместитель директора ФБР Дэн Бонджино в соцсети Х написал, что сотрудники и агенты нью-йоркского отделения ФБР выехали "для оказания поддержки на месте преступления в Манхэттене".

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул заявила, что ее проинформировали о ситуации.

Другие инциденты

Напомним, вчера мы писали, что в США предъявили обвинения 42-летнему мужчине, который 27 июля напал с ножом на посетителей супермаркета Walmart в Мичигане.

В частности, задержанному предъявлены обвинения в терроризма и нападении с намерением убить людей.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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