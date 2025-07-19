Стрельба на шахте Вагнера в ЦАР: по меньшей мере 11 погибших, среди них - местные искатели золота

В Центральноафриканской Республике произошла стрельба на золотом руднике, контролируемом российской ЧВК "Вагнер". По сообщениям местных жителей, погибло более 10 молодых мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР News .

По меньшей мере 11 человек погибли в результате стрельбы на золотом руднике в Центральноафриканской Республике, который находится под контролем российской частной военной компании "Вагнер".

Инцидент произошел в ночь на среду, 16 июля, вблизи поселка Ндассима, примерно в 450 километрах к востоку от столицы страны - Банги.

Известно, что группа молодых мужчин из соседних сел пыталась собирать остаточное золото (гравий, песчаную смесь) на территории золотого рудника, который контролируется российской частной военной компанией "Вагнер". Однако они были убиты на месте выстрелами.

По словам очевидцев и работников гуманитарных организаций, погибли по меньшей мере 11 человек. Сначала их заставили искать золото в запретной зоне, после чего застрелили.

Кроме того, другие жители, которые попросили сохранить анонимность из-за страха репрессий, сообщают об исчезновении еще нескольких человек, которые пошли к руднику ночью для поиска гравия.

Серже Пу Нематчи, один из родителей погибших, подтвердил присутствие своего сына среди жертв.

Он возмущен безнаказанностью и отсутствием права на жизнь: "Это позор - что права на жизнь не существует".

Официальных комментариев от властей Центральноафриканской Республики пока нет. Молчат об инциденте также представители рудника и сотрудники "Вагнера".

Деятельность ЧВК "Вагнер" в ЦАР

"Вагнер" действует в ЦАР с 2017 г., официально под прикрытием Midas Ressources, которая контролирует Ndassima - единственный индустриальный золотой рудник в стране.

Группу систематически обвиняют в многочисленных нарушениях прав человека: похищениях, пытках, внесудебных казнях мирного населения. Так, массовые убийства гражданских происходили и раньше - например, в 2022 году в руднике Айгбадо более 65 погибших зафиксировано UNDP, RFE/RL и др.

Роль группы в политике также заметна - ЧВК поддерживала президента Туадера и помогала ему в референдуме 2023 года, который открыл путь к конституционному продолжению его власти