Стрельба в Праге: чешские СМИ назвали стрелка

Стрельбу с большим количеством жертв в центре Праги (Чехия) сегодня, 21 декабря, мог устроить 24-летний студент философского факультета местного университета Давид Козак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское издание Novinky.cz.
В четверг днем полиция объявила этого молодого человека в розыск по делу, связанному с насильственной смертью в поселке Кладенско. Впоследствии выяснилось, что Козак, скорее всего, и был стрелком в чешской столице, убивший как минимум десять человек и ранивший десятки, говорится в публикации.
Согласно информации, обнародованной полицией в связи с розыском, Козак должен был быть вооружен.
Также отмечается, что мотив преступника, открывший сегодня стрельбу в Праге в школе, неизвестен.
Давид Козак изображен в базе данных полиции Чехии (фото: novinky.cz)
Козак получил степень бакалавра истории и европейских студий, а затем продолжил степень магистра истории. Он специализировался на истории Польши.
Ранее сегодня, 21 декабря, чешская полиция сообщила о стрельбе на территории школы, которая расположена на площади Яна Палаха. Правоохранители также проинформировали, что стрелок был ликвидирован.
Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что информация о пострадавших украинцах пока не поступала. Украинские дипломаты держат связь с чешскими правоохранителями.
По данным медицинской спасательной службы Праги, в результате стрельбы погибли как минимум 11 человек, включая самого стрелка. Также известно о 25 раненых.
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