Стрельба на полигоне под Белгородом: СМИ узнали возможную причину

Неназванный источник издания рассказал, что конфликт на полигоне начался с намерения трех солдат - дагестанца, азербайджанца и адыгейца - написать рапорта о том, что они больше не хотят служить. Они объяснили свое намерение тем, что это "не их война".

По данным Astra, после этого подполковник Андрей Лапин собрал всех солдат на полигоне и заявил, что это якобы "священная война". В ответ военноуслужащие таджикского происхождения отметили, что священная война - это война мусульман против неверных.

"Лапин сказал, что "Аллах, значит, трус, если он не разрешает воевать за ту страну, которой ты дал присягу". Фраза очень многих повергла в шок - из тех, кто там стоял на плацу. Потому что у нас и из офицерского состава есть мусульмане - и башкиры, и татары", - добавил источник издания, цитируя фразу подполковника страны-агрессора.

В рассказе утверждается, что после такого заявления трое выходцев из Таджикистана "сказали другим мусульманам отойти в сторону, развернули свои автоматы, убили подполковника Лапина и открыли беспорядочную стрельбу, убив еще 29 человек". Двух нападавших убили, а третьему удалось сбежать с ранением.

При этом, по информации источника издания, имена предполагаемых убийц - старший сержант Бикзот, младший сержант Ами (ему якобы удалось скрыться) и Ануше.