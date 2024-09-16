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Стрельба вблизи Трампа станет новой темой пропаганды России против Украины, - ЦПД

Понедельник 16 сентября 2024 11:40
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Стрельба вблизи Трампа станет новой темой пропаганды России против Украины, - ЦПД Фото: Дональд Трамп, кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчерашнее покушение на кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа станет темой для российской пропаганды. Враг будет запускать конспирологические теории относительно "украинского следа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

После покушения на Трампа СМИ обратили внимание на то, что подозреваемый поддерживал Украину, полк «Азов», а также неоднократно посещал Киев. В частности его связывают с организацией, которая занималась поставками оружия в Украину и Тайвань.

"Этот инцидент уже становится темой для российской пропаганды. Враг в дальнейшем будет запускать ряд конспирологических теорий об "украинском следе". Конечно же, все это - ложь. Но информационное противостояние - составляющая войны", - пояснил Коваленко.

Повторное покушение на Трампа

Вчера, 15 сентября, неподалеку от гольф-клуба, где находился республиканец, агенты Секретной службы якобы заметили вооруженного мужчину и открыли по нему огонь. Позже его задержали. Им оказался гражданин США Райан Уэсли Рут.

Федеральное бюро расследований назвало инцидент "похожим на попытку убийства бывшего президента Трампа".

Между тем вице-президент США Камала Гаррис, в свою очередь, осудила "политическое насилие" и выразила обеспокоенность по поводу вчерашней ситуации.

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