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Стрельба вблизи Трампа. ФБР расследует "то, что похоже на попытку убийства"

Фото: экспрезидент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Бывший президент США Дональд Трамп находится в безопасности после стрельбы на его поле для гольфа во Флориде. Федеральное бюро расследований называет инцидент "похожим на попытку убийства бывшего президента Трампа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Агенты Секретной службы США открыли огонь после того, как увидели человека с огнестрельным оружием у поля для гольфа. Позже рядом с полем было обнаружено огнестрельное оружие типа АК, сообщает AP.

Шериф округа Мартин, штат Флорида, сообщил, что его департамент задержал водителя автомобиля, разыскиваемого офисом шерифа округа Палм-Бич в связи со стрельбой.

Секретная служба расследует "защитный инцидент с участием" Трампа, сообщил представитель службы Энтони Гульелми.

Напомним, в воскресенье вечером предвыборный штаб Трампа заявил, что бывший президент находится в безопасности после того, как возле него раздались выстрелы. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что стрельба произошла вблизи гольф-клуба и не имела отношения к Трампу.

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Дональд Трамп