Стрельба вблизи Трампа. ФБР расследует "то, что похоже на попытку убийства"

Агенты Секретной службы США открыли огонь после того, как увидели человека с огнестрельным оружием у поля для гольфа. Позже рядом с полем было обнаружено огнестрельное оружие типа АК, сообщает AP.

Шериф округа Мартин, штат Флорида, сообщил, что его департамент задержал водителя автомобиля, разыскиваемого офисом шерифа округа Палм-Бич в связи со стрельбой.

Секретная служба расследует "защитный инцидент с участием" Трампа, сообщил представитель службы Энтони Гульелми.