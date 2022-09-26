Стрельба, поджоги и протесты: как россияне пытаются сорвать мобилизацию

Стрельба в военкомате

Молодой человек открыл стрельбу в военном комиссариате Усть-Илимска Иркутской области. В социальных сетях разошлось видео, на котором мужчина с оружием делает выстрел, и люди, которые были с ним в одном помещении, убегают с криками.

В результате инцидента ранение получил военный комиссар Александр Елисеев, он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Нападавший - 25-летний местный житель Руслан Зинин. По словам его матери, самому парню повестка не приходила, но пришла его лучшему другу.

"Руслан был очень расстроен из-за этого, потому что друг в армии не служил. Говорили, что будет частичная мобилизация, а получается, что берут всех", - заявила Зинина.

Поджоги военкоматов и административный зданий

Урюпинск (Волгоградская область)

Утром 26 сентября загорелся военкомат по Урюпинскому и Новониколаевскому районам. Пожар успели оперативно потушить. Полиция задержала местного жителя Михаила Филатова. Он опубликовал на стене во ВКонтакте пост с изображением коктейля Молотова и написал: "Я свой протест против мобилизации и войны выражаю так".

Черняховск (Калининградская область)

Местного жителя заподозрили в поджоге таблички на здании городского военного комиссариата. За день до этого в стену военкомата кинули бутылку с зажигательной смесью. Местные власти назвали инцидент "поджогом информационной таблички у дверей военкомата".

Ленинградская область

В ночь на 25 сентября в Ленинградской области подожгли два административных здания. В Кировске неизвестные сожгли кабинет районного военкомата, просверлив отверстие в раме окна и подвесив канистру с горючим.

Кроме того, в администрации Сяськелевского сельского поселения в кабинет социальной защиты бросили два коктейля Молотова.

Санкт-Петербург

Вечером 25 сентября задержали 20-летнего бывшего студента факультета химии РГПУ имени Герцена. Его подозревают в поджоге военкомата в Ломоносове, на него заведено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

По версии следствия, задержанный хотел сжечь картотеку военкомата, но перепутал здание. Помещение, которое сгорело, несмотря на вывеску "Военкомат" принадлежало церкви Николая Чудотворца.

Таруса (Калужская область)

Неизвестный бросил коктейль Молотова в окно местного военкомата. По данным СМИ, загорелась только деревянная оконная рама.

Отметим, с начала войны в России подожгли 54 военкомата и административных здания. Только за последние пять дней после объявленной мобилизации произошли 17 случаев.

Фото: карта поджогов в России (zona.media)

Самоподжог в Рязани

Местный житель поджог себя на автовокзале "Центральный". На опубликованном видео видно, как как мужчина в джинсах и футболке выходит на проезжую часть и одновременно выливает себе на голову жидкость из бутылки. После этого он поджигает себя и убегает.

По словам очевидцев, мужчина смеялся и кричал, что не хочет принимать участия в войне против Украины. Он также кричал "Я не хочу на фронт", когда его забирали после самоподжога. У него ожоги 90% тела.

Протесты в Дагестане

В Дагестане второй день продолжаются протесты. Сегодня силовики начали применять против демонстрантов в Махачкале электрошокеры и перцовый газ. По предварительным оценкам, на акции против мобилизации задержаны около 70 человек.

Местные СМИ отмечают, что полиция крайне жестко задерживает участников митинга. У них забирают телефоны, чтобы проверить, снимали ли они митинг и задержания на камеру. Также сообщалось о массовой драке с росгвардейцами.

Акцию сегодня разогнали также в Хасавюрте. По данным "Кавказ. Реалии", на протест вышли около 100 человек, но силовики жестко разогнали протестующих. Есть задержанные, среди которых много женщин.

Россияне бегут из страны

Российские граждане пытаются покинуть страну до того, как там могут объявить военное положение. Сегодня на несколько километров растянулась пробка на границе с Грузией возле контрольно-пропускного пункта в Верхнем Ларсе (Северная Осетия).

Из-за наплыва желающих выехать в Грузи на КПП разрешили переходить границу пешком. Хотя официально пункт пропуска "Ларс" не предназначен для этого.

При этом на КПП стянули российских военных, также пригнали бронетранспортер. Якобы чтобы резервисты не прорвали пункт пропуска. В то же время сообщается о случаях отказа в пересечении границы тем, на кого были выданы повестки или мобилизационные предписания из военкомата.

Российские СМИ пишут, что соответствующие списки появляются в базе данных аэропортов, и при попытке покинуть страну фигурантам таких списков отказывают в такой возможности.

Также стало известно, что с 10 октября Казахстан начнет требовать от россиян загранпаспорта при пересечении границы. Кроме того, будут требовать еще некоторые документы - всего в списке 10 пунктов. Пока граждане России могут пересекать границу с Казахстаном по внутреннему паспорту. Казахстанское МВД отмечает, что с начала мобилизации около 40 тысяч россиян въехали в страну.

При этом Министерство обороны России пытается успокоить своих граждан, обещая, что якобы никаких ограничений на передвижение не предусмотрено.