Стрельба под Москвой: появились первые кадры изнутри сгоревшего ТЦ

Стрельба под Москвой 22 марта

Вечером 22 марта в торговом центре "Крокус сити Холл" под Москвой началась стрельба . По словам очевидцев, несколько человек открыли стрельбу из автоматического оружия. Несколько человек оказались отрезаны огнем, поэтому пожарные не могли начать тушение.

Представители ФСБ заявили, что в результате стрельбы погибли 40 человек, более 100 ранены.

Мэр Москвы распорядился предоставить всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время произошедшего и принял решение об отмене на этих выходных в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий.

Что предшествовало

В пятницу, 8 марта, посольства Соединенных Штатов и Британии в России предупредили об угрозе террористической опасности в Москве в ближайшие 48 часов. Гражданам советовали избегать скопления людей в Москве и мониторить новости.

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