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Стрельба в киевском отеле: еще трем фигурантам объявили подозрение

Фото: еще трем участникам стрельбы в отеле Киева вручили подозрение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Еще трем участникам конфликта в отеле на Печерске в Киеве объявили подозрение. В результате инцидента погиб мужчина, еще два человека ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального.

Правоохранители отметили, что после инцидента двое жителей Днепра и Василькова получили подозрения в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением огнестрельного оружия (ч. 2, 4 ст. 296 УК Украины). Житель Василькова также подозревается в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Сейчас подозрения в хулиганстве вручили еще трем участникам конфликта в отеле - двум друзьям погибшего и посетителю отеля.

 

Фото: еще трем участником стрельбы в гостинице Киева вручили подозрение (gp.gov.ua)

 

Подробности инцидента

Напомним, после полуночи 23 ноября 2024 года в отеле Sky Loft на Печерске в Киеве произошел конфликт между несколькими компаниями мужчин, который перерос в драку.

Один из участников конфликта достал пистолет и сделал несколько выстрелов, ранив охранника отеля и двух мужчин. После этого скрылся с места происшествия.

От полученного огнестрельного ранения житель отеля скончался на месте. Двое других мужчин получили огнестрельные ранения грудной клетки и были доставлены в больницу.

Днем позже после инцидента полиция сообщила, что задержала мужчину, который устроил стрельбу в гостинице Киева.

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