Стрельба в киевском отеле: еще трем фигурантам объявили подозрение

Подробности инцидента

Напомним, после полуночи 23 ноября 2024 года в отеле Sky Loft на Печерске в Киеве произошел конфликт между несколькими компаниями мужчин, который перерос в драку.

Один из участников конфликта достал пистолет и сделал несколько выстрелов, ранив охранника отеля и двух мужчин. После этого скрылся с места происшествия.

От полученного огнестрельного ранения житель отеля скончался на месте. Двое других мужчин получили огнестрельные ранения грудной клетки и были доставлены в больницу.

Днем позже после инцидента полиция сообщила, что задержала мужчину, который устроил стрельбу в гостинице Киева.

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