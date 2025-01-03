Стрельба в киевском отеле: еще трем фигурантам объявили подозрение

Еще трем участникам конфликта в отеле на Печерске в Киеве объявили подозрение. В результате инцидента погиб мужчина, еще два человека ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального.

Сейчас подозрения в хулиганстве вручили еще трем участникам конфликта в отеле - двум друзьям погибшего и посетителю отеля.

Правоохранители отметили, что после инцидента двое жителей Днепра и Василькова получили подозрения в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением огнестрельного оружия (ч. 2, 4 ст. 296 УК Украины). Житель Василькова также подозревается в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Подробности инцидента

Напомним, после полуночи 23 ноября 2024 года в отеле Sky Loft на Печерске в Киеве произошел конфликт между несколькими компаниями мужчин, который перерос в драку.

Один из участников конфликта достал пистолет и сделал несколько выстрелов, ранив охранника отеля и двух мужчин. После этого скрылся с места происшествия.

От полученного огнестрельного ранения житель отеля скончался на месте. Двое других мужчин получили огнестрельные ранения грудной клетки и были доставлены в больницу.

Днем позже после инцидента полиция сообщила, что задержала мужчину, который устроил стрельбу в гостинице Киева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.