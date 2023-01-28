Стрельба в Израиле: среди жертв есть гражданка Украины, - посольство

В результате вооруженных нападений в Израиле, которые произошли дважды за последние сутки, погибла гражданка Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Украины в Израиле.

Напомним, вчера в Иерусалиме вблизи синагоги мужчина начал стрелять в толпу, в результате инцидента семь человек погибли. Предполагаемый нападавший был застрелен.

Также сегодня стало известно, что в Иерусалиме второй раз за сутки устроили стрельбу. 13-летний стрелок был "нейтрализован". Нападавший ранил двух человек.

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