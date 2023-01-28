RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стрельба в Израиле: среди жертв есть гражданка Украины, - посольство

Фото: среди жертв стрельбы в Израиле есть гражданка Украины (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В результате вооруженных нападений в Израиле, которые произошли дважды за последние сутки, погибла гражданка Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Украины в Израиле.

Напомним, вчера в Иерусалиме вблизи синагоги мужчина начал стрелять в толпу, в результате инцидента семь человек погибли. Предполагаемый нападавший был застрелен.

Также сегодня стало известно, что в Иерусалиме второй раз за сутки устроили стрельбу. 13-летний стрелок был "нейтрализован". Нападавший ранил двух человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильТеракт