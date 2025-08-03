Стрельба в Харькове: неизвестный ранил ветерана с протезом

В воскресенье в Харькове в одну из больниц доставили 22-летнего ветерана ВСУ. Он получил ранение в живот после того, как незнакомец выстрелил из пистолета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ и Telegram полиции Харьковской области.
В частности, в сети распространились кадры, на которых было видно, что мужчина прицелился и выстрелил в парня с протезом на правой ноге.
После этого раненый схватился за живот и упал, а нападавший подошел ближе и начал добивать. На опубликованных было кадрах видно, что минимум трое мужчин пытались остановить стрелка. В СМИ уточняли, что стрельба произошла в Индустриальном районе, а стрелка задержали.
Впоследствии инцидент прокомментировали в полиции Харьковской области и уточнили, что злоумышленник выстрелил и избил ветерана ВСУ.
"Вечером 3 августа в полицию поступило сообщение от очевидцев о стрельбе в Индустриальном районе. По адресу немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, во время внезапного конфликта один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в упор в оппонента, после чего избил. Как следствие, 22-летнего пострадавшего - ветерана ВСУ - госпитализировали.
"В ходе ссоры 43-летний фигурант достал травматический пистолет ПМР 9 мм и выстрелил в ветерана ВСУ. Пострадавший - 22-летний украинский защитник, который во время выполнения боевого задания на войне потерял ногу. Ему установили протез", - уточнили в Харьковской областной прокуратуре.
После инцидента полиция оперативно разыскала и задержала стрелка. Им оказался местный житель 1981 года рождения. Он был задержан по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
"Следователями начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Все детали происшествия устанавливаются", - сообщили в полиции.
Относительно пострадавшего, в прокуратуре уточнили, что он находится в больнице и медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Напомним, около недели назад неизвестный в Подольском районе Киева открыл стрельбу из пистолета по движущемуся автомобилю. Вскоре правонарушителя задержали.
По версии мужчины, он поступил так из-за конфликта с водителем, который произошел накануне. Известно, что владелец транспорта по которому была стрельба - не пострадал.