ua en ru
Вс, 03 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине НАБУ и САП
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Стрельба в Харькове: неизвестный ранил ветерана с протезом

Воскресенье 03 августа 2025 21:34
UA EN RU
Стрельба в Харькове: неизвестный ранил ветерана с протезом Фото: пистолет фигуранта, который открыл огонь (t.me/prokuratura_kharkiv/24235)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье в Харькове в одну из больниц доставили 22-летнего ветерана ВСУ. Он получил ранение в живот после того, как незнакомец выстрелил из пистолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ и Telegram полиции Харьковской области.

В частности, в сети распространились кадры, на которых было видно, что мужчина прицелился и выстрелил в парня с протезом на правой ноге.

После этого раненый схватился за живот и упал, а нападавший подошел ближе и начал добивать. На опубликованных было кадрах видно, что минимум трое мужчин пытались остановить стрелка. В СМИ уточняли, что стрельба произошла в Индустриальном районе, а стрелка задержали.

Впоследствии инцидент прокомментировали в полиции Харьковской области и уточнили, что злоумышленник выстрелил и избил ветерана ВСУ.

"Вечером 3 августа в полицию поступило сообщение от очевидцев о стрельбе в Индустриальном районе. По адресу немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, во время внезапного конфликта один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в упор в оппонента, после чего избил. Как следствие, 22-летнего пострадавшего - ветерана ВСУ - госпитализировали.

"В ходе ссоры 43-летний фигурант достал травматический пистолет ПМР 9 мм и выстрелил в ветерана ВСУ. Пострадавший - 22-летний украинский защитник, который во время выполнения боевого задания на войне потерял ногу. Ему установили протез", - уточнили в Харьковской областной прокуратуре.

Стрельба в Харькове: неизвестный ранил ветерана с протезомФото: место, где произошло событие (t.me/prokuratura_kharkiv)

После инцидента полиция оперативно разыскала и задержала стрелка. Им оказался местный житель 1981 года рождения. Он был задержан по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фото: задержанный и кадр с мест событий (.me/police_kh_region)

"Следователями начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Все детали происшествия устанавливаются", - сообщили в полиции.

Относительно пострадавшего, в прокуратуре уточнили, что он находится в больнице и медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Другие инциденты

Напомним, около недели назад неизвестный в Подольском районе Киева открыл стрельбу из пистолета по движущемуся автомобилю. Вскоре правонарушителя задержали.

По версии мужчины, он поступил так из-за конфликта с водителем, который произошел накануне. Известно, что владелец транспорта по которому была стрельба - не пострадал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Оружие в Украине
Новости
Кто такой Анатолий Кривоножко: от начальника "Центра" до Героя и командующего Воздушных сил
Кто такой Анатолий Кривоножко: от начальника "Центра" до Героя и командующего Воздушных сил
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому