Стрельба в Харькове: неизвестный ранил ветерана с протезом

В воскресенье в Харькове в одну из больниц доставили 22-летнего ветерана ВСУ. Он получил ранение в живот после того, как незнакомец выстрелил из пистолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ и Telegram полиции Харьковской области.

В частности, в сети распространились кадры, на которых было видно, что мужчина прицелился и выстрелил в парня с протезом на правой ноге.

После этого раненый схватился за живот и упал, а нападавший подошел ближе и начал добивать. На опубликованных было кадрах видно, что минимум трое мужчин пытались остановить стрелка. В СМИ уточняли, что стрельба произошла в Индустриальном районе, а стрелка задержали.

Впоследствии инцидент прокомментировали в полиции Харьковской области и уточнили, что злоумышленник выстрелил и избил ветерана ВСУ.

"Вечером 3 августа в полицию поступило сообщение от очевидцев о стрельбе в Индустриальном районе. По адресу немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, во время внезапного конфликта один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в упор в оппонента, после чего избил. Как следствие, 22-летнего пострадавшего - ветерана ВСУ - госпитализировали.

"В ходе ссоры 43-летний фигурант достал травматический пистолет ПМР 9 мм и выстрелил в ветерана ВСУ. Пострадавший - 22-летний украинский защитник, который во время выполнения боевого задания на войне потерял ногу. Ему установили протез", - уточнили в Харьковской областной прокуратуре.

Фото: место, где произошло событие (t.me/prokuratura_kharkiv)

После инцидента полиция оперативно разыскала и задержала стрелка. Им оказался местный житель 1981 года рождения. Он был задержан по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фото: задержанный и кадр с мест событий (.me/police_kh_region)

"Следователями начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Все детали происшествия устанавливаются", - сообщили в полиции.

Относительно пострадавшего, в прокуратуре уточнили, что он находится в больнице и медики оказывают ему всю необходимую помощь.