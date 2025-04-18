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Во Флоридском университете произошла стрельба: студентов эвакуировали с поднятыми руками

Пятница 18 апреля 2025 00:25
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Во Флоридском университете произошла стрельба: студентов эвакуировали с поднятыми руками Фото: место стрельбы в Университете штата Флорида (Jeff Burlew/Tallahassee Democrat/USA Today Network/Imagn Images)
Автор: Михаил Шилин

Два человека погибли и по меньшей мере пять получили ранения в результате массовой стрельбы в Университете штата Флорида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортаж CNN.

Шесть человек получили ранения в результате массовой стрельбы в Университете штата Флорида в четверг, 17 апреля. Все шестеро получили огнестрельные ранения. Один из пациентов находится в критическом состоянии, а пятеро - в тяжелом.

Подозреваемый, по данным источников CNN, находится под стражей.

По предварительным данным, степень тяжести ранений пока неизвестна.

FSU Alert, университетская система оповещения о чрезвычайных ситуациях, ранее предупредила кампус об "активном стрелке".

Как сообщает CNN, студентов выводили с поднятыми руками.

Другие угрозы в США

Напомним, в начале апреля жителя Пенсильвании обвинили в угрозах нападения и убийства американского президента Дональда Трампа, других официальных лиц США, а также агентов Иммиграционной и таможенной службы.

32-летнему Шону Монперу, жителю города Батлер, было предъявлено обвинение в угрозах нападения и убийства президента и других официальных лиц США.

Согласно федеральному уголовному иску, 8 апреля отдел по борьбе с национальными угрозами ФБР получил экстренное сообщение об угрозах, размещенных на YouTube пользователем "Мистер Сатана".

Федеральные агенты установили, что угрожающие высказывания имели место в период с 15 января по 5 апреля. Дальнейшее федеральное расследование подтвердило, что интернет-активность, связанная с "Мистером Сатаной", соответствовала месту жительства Монпера.

Расследование установило, что Монпер обратился за разрешением на огнестрельное оружие и получил его вскоре после инаугурации президента Трампа.

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