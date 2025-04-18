Во Флоридском университете произошла стрельба: студентов эвакуировали с поднятыми руками
Два человека погибли и по меньшей мере пять получили ранения в результате массовой стрельбы в Университете штата Флорида.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортаж CNN.
Шесть человек получили ранения в результате массовой стрельбы в Университете штата Флорида в четверг, 17 апреля. Все шестеро получили огнестрельные ранения. Один из пациентов находится в критическом состоянии, а пятеро - в тяжелом.
Подозреваемый, по данным источников CNN, находится под стражей.
По предварительным данным, степень тяжести ранений пока неизвестна.
FSU Alert, университетская система оповещения о чрезвычайных ситуациях, ранее предупредила кампус об "активном стрелке".
Как сообщает CNN, студентов выводили с поднятыми руками.
Другие угрозы в США
Напомним, в начале апреля жителя Пенсильвании обвинили в угрозах нападения и убийства американского президента Дональда Трампа, других официальных лиц США, а также агентов Иммиграционной и таможенной службы.
32-летнему Шону Монперу, жителю города Батлер, было предъявлено обвинение в угрозах нападения и убийства президента и других официальных лиц США.
Согласно федеральному уголовному иску, 8 апреля отдел по борьбе с национальными угрозами ФБР получил экстренное сообщение об угрозах, размещенных на YouTube пользователем "Мистер Сатана".
Федеральные агенты установили, что угрожающие высказывания имели место в период с 15 января по 5 апреля. Дальнейшее федеральное расследование подтвердило, что интернет-активность, связанная с "Мистером Сатаной", соответствовала месту жительства Монпера.
Расследование установило, что Монпер обратился за разрешением на огнестрельное оружие и получил его вскоре после инаугурации президента Трампа.
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