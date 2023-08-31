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Стрельба в Днепре. Женщине, которая была за рулем, готовят подозрение

Иллюстративное фото: женщине, которая была участницой стрельбы в Днепре, готовят подозрение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Елизавета Драбкина

Правоохранители готовят подозрение женщине, которая была одной из участников стрельбы с полицией в Днепре. Она находилась за рулем автомобиля, который остановили патрульные машины.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

РБК-Украина также получило видео, на котором видно, что женщина напала на патрульную и держала ее со спины, пока пассажир автомобиля, которого позже застрелили правоохранители, избивал другого полицейского.

Женщине готовят подозрение.

Ранее правоохранители открыли производство по статье 348 УК Украины - посягательство на жизнь патрульных. Но подозрение женщине, по данным источника, будет объявлено по другой статье.

Стрельба в Днепре

29 августа в Днепре произошла стрельба с участием полицейского. Из-за инцидента погиб мужчина.

Предварительно установлено, что патрульные полицейские пытались остановить элитный автомобиль после того, как зафиксировали нарушение ПДД. После остановки один из пассажиров вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения.

Конфликт перерос в драку, во время которой полицейский выстрелил в спину мужчину из табельного оружия. Последний скончался на месте. Позже появилось видео с нагрудной камеры полицейского.

Патрульного задержали после инцидента, прокуратура просит его арестовать.

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Днепропетровская областьстрельба в Днепре