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Стрельба в Днепре: прокуратура просит арестовать патрульного

Днепр, Четверг 31 августа 2023 16:45
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Стрельба в Днепре: прокуратура просит арестовать патрульного Фото: правоохранителю из Днепра избирают меру пресечения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

В Днепре избирают меру пресечения полицейскому, который был участником стрельбы 29 августа. Прокуратура просит об аресте.

Об этом РБК-Украина сообщают источники в правоохранительных органах.

Патрульному объявили подозрение в умышленном убийстве и превышении полномочий. Сторона обвинения требует меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Со стороны защиты присутствуют трое адвокатов.Стрельба в Днепре: прокуратура просит арестовать патрульного

Фото: Кировский суд, полицейские пришли в поддержку патрульного (РБК-Украина)

В то же время под залом суда собрались люди в поддержку патрульного полицейского. Сам задержанный не находится в зале суда из-за состояния здоровья, он присутствует по видеосвязи.

Стрельба в Днепре

29 августа в Днепре произошла стрельба с участием патрульного, в результате чего погиб мужчина.

Предварительно полиция пыталась остановить элитное авто после того, как зафиксировала нарушение правил дорожного движения. После остановки один из пассажиров вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения.

Конфликт перерос в драку во время которой патрульный выстрелил в спину мужчины из табельного оружия. Последний скончался на месте. Патрульного задержали после инцидента.

Позже появилось видео с нагрудной камеры полицейского.

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