Стрельба в Днепре. Кто был за рулем и был ли погибший пьяным: разъяснение ГБР

Государственное бюро расследований пока не может подтвердить, что в крови мужчины, погибшего в результате стрельбы с участием патрульных в Днепре, обнаружили алкоголь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советницу по коммуникации ГБР Татьяну Сапьян в эфире телемарафона.
По ее словам, следствие пока не может сказать, кто именно был за рулем автомобиля и когда и как это произошло. А ведь нужно проанализировать абсолютно все видео. Они были изъяты из камер "Безопасный город" (относящихся к дорогам или возле домов), боди-камер и всех смартфонов, причастных к этой трагедии.
"Есть видеоматериалы, где зафиксированы нарушения ПДД этим автомобилем. На них зафиксирован стоп-кадром, что именно мужчина находился за рулем. С другой стороны, есть видео с телефонов детей, где якобы на месте водителя находится непосредственно женщина. Я не могу вам сейчас сказать, кто был за рулем", - сказала Сапьян.
При этом советница предположила, что женщина, вероятно, будет проходить свидетелем и участником этих событий. Ее допросят в рамках уголовного производства.
"Но по поводу нарушений законодательства уголовного, производства возможного в отношении нее или, например, подозрения - этим занимается Национальная полиция. Потому что в компетентности и подследственности ГБР именно правоохранительные структуры. А гражданские - это уже работа Нацпола", - добавила она.
Сафьян отметила, что следствие не может быть голословным. Необходимо провести ряд экспертиз. Речь идет о судебно-медицинской, а также экспертизе оружия. Кроме того, следует опросить и допросить всех возможных свидетелей. Это нужно для того, чтобы собрать показания и сделать такую реконструкцию на бумаге и установить, почему они привели именно к таким последствиям.
После того, как будет завершено досудебное расследование, этот обвинительный акт попадет в суд. А суд уже будет определять какое наказание будет ожидать виновников.
"Когда ГБР сообщало об этой ситуации, которое будет заниматься расследованием, мы указывали, что есть подозрение, что убитый гражданин был в состоянии алкогольного опьянения, когда случился инцидент с полицейскими. Но пока я не могу подтвердить, что эти результаты, обнародованные в интернете, достоверны", - сказала она.
Советница отметила, что результаты еще не готовы. Она добавила, что как только они будут готовы и действительно будет подтверждение о количестве алкоголя в крови – ГБР сразу об этом сообщит.
29 августа в Днепре произошла стрельба с участием патрульного, в результате чего погиб мужчина.
Согласно предварительным данным, полиция пыталась остановить элитный автомобиль после того, как было зафиксировано нарушение правил дорожного движения. После остановки один из пассажиров вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения.
Конфликт перерос в драку во время которой полицейский выстрелил в спину мужчину из табельного оружия. Последний скончался на месте. Патрульного задержали после инцидента.
Позже появилось видео с нагрудной камеры полицейского.
Добавим, что вчера РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в крови погибшего обнаружили алкоголь на уровне 2,48 промилле. В моче - на уровне 2,78 промилле. Это примерно одна выпитая бутылка водки.
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