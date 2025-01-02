RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Стрельба в Черногории: погибли 12 человек, власти не исключают полный запрет оружия

Фото: в Черногории не исключают запрет оружия из-за смертельной стрельбы в баре (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за стрельбы в баре в Черногории погибли 12 человек. Власти страны не исключают полный запрет оружия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Милойко Спаич.

12 жертв из-за стрельбы в баре

Цетине

Стрельба в Черногории стрельба в Черногории

Напомним, в среду, 1 января, в центре города Цетине в Черногории мужчина открыл смертельный огонь в баре, а затем вышел на улицу и начал стрелять в прохожих. В результате есть погибшие и пострадавшие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черногория