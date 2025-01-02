Стрельба в Черногории: погибли 12 человек, власти не исключают полный запрет оружия

Стрельба в Черногории стрельба в Черногории

Напомним, в среду, 1 января, в центре города Цетине в Черногории мужчина открыл смертельный огонь в баре, а затем вышел на улицу и начал стрелять в прохожих. В результате есть погибшие и пострадавшие.

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