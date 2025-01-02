Стрельба в Черногории: погибли 12 человек, власти не исключают полный запрет оружия

Из-за стрельбы в баре в Черногории погибли 12 человек. Власти страны не исключают полный запрет оружия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

"Мы рассмотрим полный запрет на ношение оружия", - сказал премьер-министр Милойко Спаич.

12 жертв из-за стрельбы в баре

Сейчас, по данным издания, 12 человек, в том числе двое детей, были убиты в Цетине , а четыре человека получили ранения.

Их убили в пяти местах - в первом и втором по четыре человека, в третьем - двое детей, в четвертом и пятом - по одному человеку.

Подозреваемый в смертельной стрельбе Ацо Мартинович пытался покончить жизнь самоубийством. Он умер во время транспортировки в больницу.

Министр внутренних дел Даниил Шаранович заявил, что мотивы неизвестны, поскольку были убиты друзья и кумовья Мартиновича.

В 2005 году Мартиновича приговорили к году тюремного заключения условно за насильственное поведение, но к нему не относились как к лицу, представляющему интерес, добавил министр Саранович.