Стрельба в Черногории: погибли 12 человек, власти не исключают полный запрет оружия
Из-за стрельбы в баре в Черногории погибли 12 человек. Власти страны не исключают полный запрет оружия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
"Мы рассмотрим полный запрет на ношение оружия", - сказал премьер-министр Милойко Спаич.
12 жертв из-за стрельбы в баре
Сейчас, по данным издания, 12 человек, в том числе двое детей, были убиты в Цетине, а четыре человека получили ранения.
Их убили в пяти местах - в первом и втором по четыре человека, в третьем - двое детей, в четвертом и пятом - по одному человеку.
Подозреваемый в смертельной стрельбе Ацо Мартинович пытался покончить жизнь самоубийством. Он умер во время транспортировки в больницу.
Министр внутренних дел Даниил Шаранович заявил, что мотивы неизвестны, поскольку были убиты друзья и кумовья Мартиновича.
В 2005 году Мартиновича приговорили к году тюремного заключения условно за насильственное поведение, но к нему не относились как к лицу, представляющему интерес, добавил министр Саранович.
Он уточнил, что в 2022 году у него нашли оружие и взрывчатку, из-за чего его осудили на три месяца.
Стрельба в Черногории стрельба в Черногории
Напомним, в среду, 1 января, в центре города Цетине в Черногории мужчина открыл смертельный огонь в баре, а затем вышел на улицу и начал стрелять в прохожих. В результате есть погибшие и пострадавшие.
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