Стріляли з танку впритул. В Луганській області окупанти вбили півсотні людей

Російській військові розстріляли з танку 56 літніх людей у Кремінній Луганській області. Всі вони знаходились у будинку для людей похилого віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Росіяни просто підігнали танк, поставили його навпроти будинку і почали стріляти, доки не вбили усіх. Дістатися до місця трагедії тоді було неможливо - територію захопили окупанти. Евакуаційний коридор ворог не надав ані до розстрілу, ані після", - розповів він.

За його словами, щоб приховати цей злочин, окупанти у Луганську влаштували демонстративне поховання 31 жертви цього обстрілу.

"Чому в Луганську? Щоб ніхто зі свідків подій раптом не потрапив на кладовище і не розказав правду", - додав Гайдай.